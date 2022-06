Byron Castillo ha vivido días cargado de emociones desde que Chile presentó una denuncia a la FIFA por su nacionalidad. El defensor fue el foco de la demanda de la Federación de Fútbol de nuestro país con Ecuador, acusando que en realidad nació en Colombia.

La situación llevó a que durante semanas, su nombre se tomara los principales portales deportivos del mundo y todos los participantes del Mundial de Qatar 2022 estuvieran atentos a lo que ocurría. Esto derivó en un estado anímico que comenzó a preocupar.

En medio de un partido con el Barcelona de Guayaquil, Byron Castillo rompió en llanto y pidió el cambio, visiblemente afectado por lo que estaba pasando. Sin embargo, desde que la FIFA desechó la denuncia de Chile, volvió a la vida.

Apenas se conoció que la máxima entidad del fútbol no avanzaría en la causa contra Ecuador, el defensor le dio un giro a su carrera. Posteos de celebración en redes sociales y hasta llegando al León de México fueron parte de su agenda, aunque poco se ha sabido de su sentir. Hasta ahora.

El momento de Byron Castillo en voz de su abogado

Byron Castillo intenta olvidar la denuncia, mientras Chile espera por los documentos para la apelación ante la FIFA. Es en medio de ese panorama que su abogado, Andrés Holguín, habló con La Tercera y dio detalles de su actual estado.

"El jugador, al gozar de la confianza del técnico de la selección, Gustavo Alfaro, para estos dos partidos que se acaban de jugar, lo han ayudado bastante. Lo mismo el hecho de que haya sido vendido", señaló el jurista.

En palabras del abogado, el llanto de Byron Castillo ya quedó en el pasado. "Efectivamente, hubo un impacto emocional que se notó en un partido de Barcelona contra Aucas, en Quito. Pero Byron ya está saliendo, tiene un apoyo familiar muy fuerte, un excelente agente que ha estado con él todo el tiempo".

De hecho, Andrés Holguín detalló que "se le ha dado, muchas veces, incluso yo le di esa seguridad de que no había cómo perder este caso. La denuncia presentada por la federación chilena era ridícula. No había forma. Le dijimos que se quedara tranquilo. Así también se lo expresé a la federación ecuatoriana. Y el tiempo nos dio la razón".

Las lágrimas de Byron Castillo causaron impacto y hasta ahora poco se conoce de lo que pasó por su cabeza. Al punto de no saberse su recibió tratamiento o apoyo de un especialista. "Eso ya es un tema privado del jugador".

"Yo ni siquiera me he metido a averiguarlo. El tiene una familia muy fuerte y su agente es una persona de mucho bagaje acá en el Ecuador. Sabe cómo manejar esas cosas. Yo veo la parte legal y en esos temas personales no me meto y no sabría responder esa pregunta", agregó.

En esa misma línea, el abogado recalcó que "estamos hablando que es un chico, a quien se le ponen tantas responsabilidades. El tema de la selección, el hecho de jugar en el equipo más grande del Ecuador. Barcelona estaba disputando la primera etapa con clasificación a la final de la primera etapa del torneo, con clasificación directa a Copa Libertadores".

"Fue una semana muy complicada no sólo para Byron, sino también para Barcelona. Este tipo de presión tiene distintas formas de afectar a las personas. Byron también tenía este tema, entonces quizás eso ocasionó lo que ustedes también vieron", sentenció.