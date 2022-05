Byron Castillo recuerda su paso por el Chelsea y el encuentro con Eden Hazard: "Me preguntaba de qué país era"

Byron Castillo está muy cuestionado debido a la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA, por las supuestas irregularidades en la documentación del jugador ecuatoriano, lo que puso en signo de interrogación la presencia ecuatoriana en el Mundial de Qatar.

Claro que antes de que pudiera crearse esta bola de nieve, tuvo un paso por el Chelsea, cuando aún era menor de edad y que lo hizo crecer mucho en su formación como futbolista.

"Estaba en Aucas y el presidente era amigo de un scout de Chelsea y decidió llevarme. Gané ucha experiencia, aprendí mucho de ellos, otra cultura, otro juego. Me ha servido para seguir triunfando", comentó en una entrevista concedida el 2018 a "En la cancha con Majo".

Aseguró que en esa pasantía "conocí muchas figuras, estuve con Charly Musonda, que es belga y hablaba español. Cuando llegué me dijo 'acompáñeme' y entramos a un camarín, ahí estaba Hazard. Lo saludé, hablamos, pero yo más bien callado porque no podía creerlo. Fue muy buena persona".

Comentó que en esa conversación "me preguntaba de qué país era, que cómo me iba con el frío y seguimos charlando", en un reflejo de la buena onda que tuvo el actual jugador del Real Madrid.

Además manifestó que "de Londres me gustó el clima, abrigarse después de los entrenamientos y los lugares turísticos. No me gustó mucho el horario, estaba acostumbrado al horario de acá (en América).