Brighton vs Arsenal: Ver EN VIVO, ONLINE y por TV a los gunners frente a las gaviotas por la fecha 16 de la Premier League

Arsenal sorprendió con su victoria ante el Chelsea en la última jornada de la Premier League. En el marco del Derbi de Londres, los Gunners sacaron ventaja y mostraron buen juego, para doblegar al súper equipo de Frank Lampard. Sin embargo, aún están lejos de vivir un buen presente tanto en la cancha, como en la tabla.

Con goles de Alexandre Lacazette, Granit Xhaka y Bukayo Saka, el equipo dirigido por Mikel Arteta consiguió un triunfo clave para no seguir cayendo hacia la zona roja de la clasificación inglesa. El portero Bernd Leno también se hizo grande, atajando un penal a Jorginho hacia el final del encuentro, en lo que pudo ser el 3-2 para el Chelsea.

Con este resultado, los Gunners suman 17 unidades y se ubican en la decimoquinta posición. Esta victoria cortó una racha muy negativa, de siete partidos sin ganar por Premier League.

Brighton es el próximo rival del Arsenal, en un partido que parece del montón pero resulta ser clave para las pretensiones de ambos clubes. El cuadro de la gaviota es decimosexto en la tabla de posiciones y con 13 unidades y también, es el más cercano perseguidor del club que hace de local en el Emirates Stadium.

Por ello, una derrota complica de sobremanera a los cañoneros, esto porque los deja caminando por la cornisa a mitad de temporada. Brighton viene de tres empates consecutivos, por lo que una victoria es el objetivo principal.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Brighton vs Arsenal por la 16° fecha de la Premier League?

Brighton vs Arsenal juegan este martes 29 de diciembre a las 15:00 hrs de Chile.





Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Brighton vs Arsenal?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN



VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Dónde ver el partido por streaming?

Brighton vs Arsenal será transmitido a través de ESPN Play.