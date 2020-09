Brian Fernández se olvida de Colo Colo: "Boca es hermoso. Me gustaría vestir la camiseta"

Brian Fernández dejó gratos recuerdo en Chile luego de su gran actuación con la camiseta de Unión La Calera y en varias oportunidades aseguró que quería jugar en Colo Colo.

Luego de ser desafectado por el Portland Timbers, se rumoreó que el volante argentino podría llegar a Macul, pero terminó firmando en Colón de Santa Fe.

Este miércoles en conversación dcon TyC el volante de 25 años al parecer tiene hoy otros sueños, porque afirmó que "Boca es hermoso, me gusta mucho. Me gustaría vestir la camiseta. Hablé con Román una vez, es una gran persona. Sería una locura que me llame para Boca".

Agregando que "mi propósito es hacer las cosas bien en Colón, terminar el torneo de la mejor manera y ver qué pasa más adelante".

Fernández también se refirió a su experiencia al haberse contagiado de covid 19 y estar varios días en cuarentena.

"El coronavirus lo pasé en mi casa. Estaba bien y pedí entrenar. Los primeros tres días no pude, pero al quinto ya me dejaron con el profe y se me pasaron los días más rápido. Estuve casi 25 días desde que di positivo, pero acá estoy, contento de poder estar entrenando en el club nuevamente", cerró.