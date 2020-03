Fernando Meza rompe los códigos y revela: “Brian Fernández me ha dicho mil veces que le encanta Colo Colo y que quiere ir”

Fernando Meza, ex defensor de Colo Colo y actual de Atlanta United (MLS), rompió todos los códigos y reveló en el sitio web de DaleAlbo que el argentino Brian Fernández, actual delantero de Colón de Santa Fe, tiene una fascinación con el Cacique y que le gustaría jugar en el Monumental.

“Me lo ha dicho, pero mil veces ‘a mí me encanta Colo Colo, quiero ir, me gustaría’. Yo le dije ‘pero anda’”, reveló el zaguero argentino, quien compartió camarín con el goleador en Necaxa de México.

“Él de antes ya estaba (en Necaxa). Y siempre me preguntaba ‘¿Qué tál el club?’. Yo le decía ‘Brian el club es hermoso’. Uno nunca sabe, las vueltas del fútbol quizás lo ponen ahí, porque es un jugador muy bueno”, complementó.

Al ser consultado sobre la personalidad del ex Unión La Calera, expresó que “está loco, es de los jugadores más locos que he visto. Es muy sensible, muy dado por el grupo. Esos personajes en el grupo hacen bien”.

Finalmente, mencionó qué le puede dar Fernández en la ofensiva y que le encantaría verlo con la camiseta del Popular. “Ojalá que se dé, porque tiene unas condiciones increíbles. He tenido muchos compañeros, y Brian es de esos jugadores diferentes que no hay, mano a mano, muy picante, muy bueno, pasa que hay que cuidarlos mucho”, sentenció.