"Comienza a beber desde que se levanta": Ronaldinho recae en los excesos tras la muerte de su madre

Ronaldinho Gaúcho atraviesa un complicado momento personal tras la muerte de su madre. Miguelina Elói Assis dos Santos estaba internada desde el pasado 22 de diciembre en un hospital de Porto Alegre, pero no pudo ganarle al coronavirus y falleció a sus 71 años.

Dinho mantuvo una estrecha relación con su mamá, quien fue clave en el crecimiento de su carrera como futbolista. Es por esto que su pérdida le ha generado un inmenso dolor al brasileño y su círculo más cercano está preocupado por el ex jugador.

Un amigo del astro brasileño conversó con el diario Lance y reveló que Dinho recayó en los excesos producto de la profunda tristeza y sensación de soledad que dejó la partida de su madre: "Todos los días es una fiesta. Ronaldinho comienza a beber por la mañana, desde que se levanta… Vodka, whisky, gin, y sólo deja de tomar a la mañana siguiente. Notamos que ahora es más intenso después de la muerte de su madre".

El mismo amigo, quien no reveló su identidad, afirmó que "Ronaldinho tiene un corazón inmenso y se esfuerza por ser generoso con sus amigos, pero no todos son verdaderos amigos con él, porque no ven que se está haciendo mucho daño a sí mismo".

Ronaldinho ha tenido un año más que convulsionado desde que empezó la pandemia. Estuvo en la cárcel en Paraguay, se contagió de coronavirus y falleció su madre por la misma enfermedad. Actualmente vive en una fortaleza en Porto Alegre.

