Bombazo: Antonio Conte y el Inter vuelven a la carga y piden con urgencia a Arturo Vidal

Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán, no está feliz con el desempeño de su equipo, en especial tras la decepcionante caída por 2-1 ante el Bologna que reveló aún más las deficiencias del elenco neroazzurro, por lo que el estratega italiano desea con urgencia un jugador de categoría como Arturo Vidal.

Según reveló La Gazzetta Dello Sport, el otrora seleccionador del combinado de Italia habría pedido con premura el fichaje del jugador chileno, pieza esencial para reforzar el mediocampo del Inter y poder darle caza a la Juventus en la próxima temporada

“(Antonio Conte) quiere jugadores que no admitan la derrota y que no sufran la presión. Por lo tanto, Arturo Vidal no debe faltar , un objetivo fijo del mercado de Nerazzurri”, asegura la publicación.