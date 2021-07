DT de Boca Juniors explota por gol anulado en el VAR y actitud del Mineiro de Eduardo Vargas en Copa Libertadores

Boca Juniors no logró sacar ventaja de local y terminó cediendo un empate sin goles ante el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. El cuadro xeneize se complicó en la llave por los octavos de final de Copa Libertadores y ahora tendrá que definir todo en Brasil.

Pero la historia pudo ser muy distinta si es que el VAR no aparecía en mitad del encuentro. Y es que Diego González anotó el 1-0, pero su tanto fue anulado por la tecnología, acusando un polémico empujón de parte de Norberto Briasco contra Nathan Silva.

Tras el partido y luego de la indignación en la cancha, Miguel Ángel Russo conversó con los medios y disparó con todo por lo ocurrido. "Yo creo que esa jugada nos condicionó de manera importante, porque estamos en octavos de final de la Libertadores, con equipos duros y parejos, la mayoría argentinos y brasileños".

El empujón de la polémica en el Boca Juniors - Atlético Mineiro. Foto: ESPN

Para el técnico el error afectó al encuentro y, con ello, a la llave completa. "Permanentemente son partido parejos donde la ventaja es mínima, y cuando sacás la ventaja te sentís dolido porque no la podes consolidar".

Pero eso no fue todo, ya que Russo también disparó contra Nacho Fernández, asegurando que forzó el cobro. "Lo que me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nunca lo vi, nunca me pasó... Principalmente, Fernández fue el que tiraba la pelota afuera. Le manejaron el partido y eso no puede pasar".

"Teniendo al VAR y todo... Los árbirtos no se pueden llevar por esto. No le hicieron caso y eso es algo muy grave que no puede ni debe pasar, que un jugador te maneje la situación y lo obligue a decidir una situación. Eso me resulta raro, y no me gusta. Si te obligan a sacar del medio, no te podes negar: eso es gravísimo", agregó.

Finalmente y pese a todo, destacó a sus pupilos. "Hay muchas cosas positivas, como la actitud, la forma y las ideas, las cuales iremos puliendo. Boca jugó como se tienen que jugar estos partidos de Copa, en los mano a mano... No tuvimos la suerte de ponernos en ventaja pero es algo que nos escapa a nosotros por el gol mal anulado... Y bueno, estos partidos son de 180 minutos y nos quedan 90".