Betis vs Cádiz EN VIVO | Cómo y dónde ver ONLINE y en TV el duelo de Claudio Bravo y el Betis por la fecha 15 de La Liga

Ambos equipos dejan mucho que desear. El Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini se instala en la doceava posición de La Liga con 16 puntos. Solo un duelo ganado en sus últimos cinco partidos, los de Sevilla no encuentran las victorias de manera consecutiva. Además, este fin de semana volvieron a ser derrotados, esta vez contra el Granada. El arquero chileno no pudo estar por que su lesión persiste.

El Cádiz viene de dos derrotas consecutivas. Ayer cayeron como locales frente al Getafe por 2-0 y hace una semana fueron goleados 4-0 por el Celta. A pesar de los resultados, el recién ascendido Cádiz se instala en la mitad de la tabla. Con 18 puntos y en la novena posición, una victoria frente al Betis, en posición similar en la tabla, les podría permitir acercarse incluso a los puestos altos de La Liga. El Barça, en el quinto lugar, solo tiene 3 puntos más que el Cádiz.

El arquero chileno no pudo jugar en la derrota de su equipo frente al Granada. A pesar de volver a los entrenamientos durante la semana, Manuel Pellegrini confirmó el sábado que el problema muscular en el gemelo del ex capitán de la Roja no estaba recuperado. Todavía quedan dudas respecto a si Bravo podrá decir presente cuando el Betis reciba al Cádiz. El portero además mostró su enojo en redes sociales por un penal cobrado en contra de su equipo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Betis vs Cádiz por LA Liga?



Betis vs Cádiz juegan este miércoles 23 de diciembre a las 18:00 horas de Chile.

La úlitma vez que Bravo jugó por el Betis fue el 23 de noviembre en el derrota por 4-0 de su equipo frente al Athletic Bilbao. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Betis vs Cádiz?

El partido por ahora no cuenta con transmisión por televisión.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Betis vs Cádiz?



Para ver el encuentro entre el Betis y el Cádiz, lo podrás hacer en vivo y online en DirecTV GO.