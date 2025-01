Fue uno de los fichajes más llamativos que hizo Colo Colo en el presente mercado de pases, pues lejos de las lumbreras de la prensa, consiguieron la contratación del volante Tomás Alarcón, luego de un paso de tres años y medio por el fútbol español.

En la “Madre Patria”, quien compró su pase desde O’Higgins fue el Cádiz, quien lo mandó a préstamo a equipos como el Zaragoza y Cartagena, mas cuando regresó a este equipo, un incidente dentro del camarín terminó pavimentando su salida.

Ya con la camiseta puesta de Colo Colo, Alarcón aprovechó su presentación como refuerzo para recordar lo que fue su paso por España, donde “repasó” a su ex equipo a quien lo acusó de maltratarlo y faltarle el respeto durante su estancia en aquel país.

ver también Presentación de nuevos refuerzos albos: “En todo el mundo conocen a Colo Colo”

El desahogo de Alarcón contra Cádiz a su llegada a Colo Colo

“Las dos cosas más importantes que determinaron mi llegada fue la grandeza de Colo Colo y el estar cerca de mi familia, porque en el último tiempo no lo pasé bien en España“, reconoció el rancagüino, quien añade que “gracias a Dios pude salir del sitio donde estaba“.

En esa línea, Alarcón sostiene que “necesitaba estar en un lugar donde me valoraran. Tomé la decisión correcta para recuperar la confianza y volver a rendir como lo hice cuando me fui a Europa”, aunque reconoce que no tuvo un buen paso en el Viejo Continente.

“Yo aspiraba a más en Europa, por el tema de la Selección Chilena, pero las circunstancias se dieron así. De todas formas, a cualquier jugador le gustaría estar en Colo Colo, por su historia y su grandeza”, sentenció el nuevo volante central del Cacique.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto jugó el volante con el Cádiz en la temporada 2024-25?

Fueron tres los encuentros en los que entró Tomás Alarcón por el Cádiz en la Segunda División Española, donde apenas sumó 82 minutos en cancha. Además, jugó medio tiempo en la Copa del Rey.