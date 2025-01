Se cerró el mercado de pases en Colo Colo. El Cacique hizo un tremendo mercado, siendo esencial la inclusión de tres jugadores que fueron anunciados al unísono: Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Sebastián Vegas.

Si bien ya pasaron unos días del anuncio oficial, aún faltaba la presentación. Eso ocurrió este lunes, cuando los tres enfrentaron los micrófonos de la prensa, en conferencia.

Como suele ocurrir, este especial momento dejó frases para enmarcar. Evidentemente, algunas también buscaron el corazón de los hinchas, algo típico en el inicio de los vínculos entre nuevos jugadores y sus respectivos equipos.

Tomás Alarcón se refirió a su llegada a Colo Colo

Fue uno de los que llegó en esta pasadita. Tomás Alarcón llevaba un buen tiempo en Europa, donde había sido apartado del Cádiz, tras serios problemas en la relación con uno de sus compañeros.

En la conferencia de prensa, Alarcón se refirió a lo que significa Colo Colo para los conocedores del fútbol en el extranjero. “No se dimensiona la grandeza de este club. En todo el mundo conocen a Colo Colo, lo vi en vacaciones. Es gigante la dimensión”, resaltó el ex O’Higgins, quien apuntó alto.

Tomás Alarcón hizo temblar a Colo Colo y casi lo manda a la B.

Publicidad

Publicidad

“Queremos ganar la Libertadores, eso motiva a cualquier jugador, de la edad que sea. Eso me motiva y no me costó nada la decisión, porque no lo estaba pasando bien, y qué mejor que llegar al club más grande de Chile”, señaló.

¿Cuánto jugó Tomás Alarcón con el Cádiz en la temporada 2024/2025?

Fueron tres los partidos en los que entró Tomás Alarcón por el Cádiz en la Segunda División Española, sumando apenas 82 minutos. Además, jugó medio tiempo en la Copa del Rey.