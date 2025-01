Sebastián Vegas se emociona por su mamá colocolina: “Caminó bajo la lluvia desde Pedrero…”

Sebastián Vegas fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa de Colo Colo, en el que presentó a tres refuerzos. Y uno de los temas que le tocó la fibra fue el de su paso por los albos cuando chico.

Estuvo en las escuelas de fútbol del Monumental hace 20 años, lugar al que siempre era acompañado por sus padres. Por eso al ser oficializado como refuerzo del Cacique, invitó a sus padres a estar en su presentación.

“Mi madre está orgullosa, qué más te puedo decir. Me ha acompañado siempre, desde cuando entrenaba acá, por eso la invité. Volver acá sabía que sería emocionante”, comentó en un primer momento.

La foto de Vegas en Colo Colo cuando chico

Luego manifestó el defensor que a ella “le tocó cagarse de frío, caminar bajo la lluvia de Pedero hasta acá… son muchas cosas“. Luego de eso, la voz se le cortó un poco: “Te dije que me iba a hacer emocionar”.

“Para mí es especial que está acá ella. Me fui a México hace casi 10 años y mis papás no habían podido estar en mis presentaciones, que esté acá es un regalo para mí”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Los padres de Sebastián Vegas lo han apoyado en su carrera de futbolista

El llamado de Colo Colo a Seba Vegas

El nuevo defensa de Colo Colo señala que el primer acercamiento con Colo Colo lo pilló en Chile, de vacaciones justamente con sus padres.

“Estaba en casa de mis papás, en vacaciones, y me dice mi representante que Aníbal quería que viniera a Colo Colo. Le digo por qué no, pero no sabía si Monterrey me dejaba salir”, señaló.

Publicidad

Publicidad

ver también “Ya no…”: Víctor Felipe Méndez cierra la polémica por ser hincha de la U y llegar a Colo Colo

Entendía que “no dependía 100% de mí. Fueron avanzando las cosas, hablamos nosotros para generar esto y fue buena decisión. Estoy súper contento, es un gran paso en mi carrera. Es un año de un reto importante, lo tomaré con seriedad”.

Vegas se está poniendo a punto en lo físico por lo que difícilmente estará disponible para jugar este jueves, ante Limache, en Copa Chile. Habrá que ver si podrá estar el otro lunes ante Wanderers.