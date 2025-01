Colo Colo ha tenido un lunes más que movido en materia de refuerzos para la temporada 2025. Además del retorno oficial de Emiliano Amor, el Cacique presentó a sus tres últimas incorporaciones para el centenario: Sebastián Vegas, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

El último de ellos aterriza en el Estadio Monumental con una tremenda polémica en redes sociales. Tras confirmarse su arribo al Eterno Campeón, se viralizaron imágenes en las que se le ve junto a hinchas de la U de Chile y declarando ser un “Bullanguero“.

La situación generó todo un revuelo, al punto de que la Garra Blanca pidió no ficharlo por su supuesto pasado azul. Sin embargo, esta tarde el jugador decidió golpear la mesa, explicar lo que pasó en ese momento y dejar en claro que del Bulla no se preocupa.

Víctor Felipe Méndez pone fin a la polémica por su “amor” la U en su llegada a Colo Colo

La polémica que generó la llegada de Víctor Felipe Méndez a Colo Colo era algo que no se podía evitar ante la prensa. En su presentación como jugador del Cacique, el volante puso fin a su silencio sobre el tema y dejó más que clara su postura.

Víctor Felipe Méndez participó en actividades de hinchas de la U tiempo atrás y esas imágenes se viralizaron tras llegar a Colo Colo. Foto: La Voz Azul.

“Siempre voy a estar disponible para las actividades con niños. Se realizó en Valdivia y yo como jugador profesional me siento un referente para los niños en Valdivia. Siempre voy a estar disponible para esos eventos”, comenzó señalando el volante.

Publicidad

Publicidad

Pero lo que nadie se esperaba era que Víctor Felipe Méndez no dio ni luces de tener alguna cercanía con la U y remarcó que no piensa en otra cosa que no sea en el Cacique. “Es pasado, yo estoy enfocado en mi presente que es Colo Colo“.

ver también La particular defensa a Víctor Felipe Méndez: "Alexis es de la U y jugó en Colo Colo"

Eso no fue todo, ya que despejó cualquier tipo de dudas enfatizando en que aquel episodio ya no le interesa. “Estoy enfocado en eso, en sumar lo que más pueda. Ya no tiene sentido“, sentenció.

Quedará esperar ahora para ver cuál será la reacción de los hinchas en el estadio. La situación generó un enorme debate en redes sociales, el que de seguro seguirá con sus dichos sobre la mesa.

Publicidad

Publicidad

Víctor Felipe Méndez se olvida de cualquier vínculo con la U y pone la mira en los objetivos que tendrá en 2025 junto a Colo Colo. El mediocampista llegó pedido por Jorge Almirón y espera responder a la confianza para así ganarse el cariño de quienes hoy lo critican.

Encuesta¿Estás de acuerdo con la llegada de Víctor Felipe Méndez a Colo Colo? ¿Estás de acuerdo con la llegada de Víctor Felipe Méndez a Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Víctor Felipe Méndez esta temporada?

Víctor Felipe Méndez llega a Colo Colo luego de haber disputado un total de 13 partidos oficiales en la temporada 2024/25 en Rusia. En ellos no marcó goles, aportó con 1 asistencia y alcanzó los 821 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también Méndez y Vegas ya tienen números en Colo Colo: Heredarán las camisetas de dos que se fueron de PLR

¿Cuándo juega Colo Colo?

Víctor Felipe Méndez ahora comienza su lucha por un lugar en el esquema de Colo Colo para el debut oficial en 2025. El Cacique vuelve a la acción este jueves 30 de enero desde las 20:00 horas enfrentando a Deportes Limache por la Copa Chile.