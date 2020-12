Betis vs Cádiz: Ver EN VIVO y ONLINE el partido del Betis de Claudio Bravo por la fecha 15 de La Liga

Los verdiblancos tienen un nuevo desafío. Esta vez serán locales frente al Cádiz en el Estadio Benito Villamarín. Los visitantes han tenido una campaña regular, a pesar de ser un equipo recién ascendido ha aprovechado sus oportunidades y marchan novenos en La Liga. Aunque en las últimas semanas han bajado el nivel, siguen siendo un rival duro y directo para el Betis que está decimosegundo en la tabla.

Los dos equipos vienen de derrotas el fin de semana por La Liga. El Betis, que no contó con Claudio Bravo, perdió por 2-0 ante el Granada, con dos goles de Roberto Soldado. El Cádiz también cayó por 2-0, pero ante el Getafe que se mantiene en la mitad de la tabla.

A pesar de la irregularidad del Cádiz, los recién ascendidos a La Liga cuentan con dos triunfos históricos. Vencieron 1-0 al Real Madrid como visitante y 2-1 al Barcelona, esta vez de local y con el delantero español Álvaro Negredo como la figura.

También se confirmó que el arquero chileno Claudio Bravo no podrá ser considerado para el duelo contra el Cádiz. Manuel Pellegrini anunció hoy la convocatoria para el partido y Bravo no está presente, ya que su lesión todavía no está recuperada en su totalidad. El entrenador chileno también se refirió a la actualidad de su equipo en liga.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Betis vs Cádiz por La Liga?

Betis vs Cádiz juegan este miércoles 23 de diciembre a las 18:00 horas de Chile.

De sus últimos cinco partidos en La Liga, el Betis ha ganado uno, empatado uno y perdido tres. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Betis vs Cádiz?

El partido entre el Betis y el Cádiz será transmitido por DirecTV Sports:



DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Betis vs Cádiz?



Para ver el encuentro entre el Betis y el Cádiz, podrás hacer en vivo y online en la plataforma de DirecTV, en DirecTV GO.