Una de las grandes estrellas chilenas de este mercado de fichajes es Ben Brereton, a quien la prensa británica lo ha señalado fácilmente en diez elencos para la próxima temporada. Pareciera que solamente falta que un equipo de Júpiter lo seduzca.

Claro que el jugador es feliz en su club, el Blackburn Rovers. Y lo refleja de vuelta a los entrenamientos, donde se mostró sonriente a pesar de que no tuvo mucho tiempo de descanso tras volver a Inglaterra hace pocos días de la gira asiática con la Roja.

El club empezó la pretemporada de cara a un torneo amistoso en Portugal pensando en lo que será la Championship, donde espera ascender a la Premier League. Y el chileno fue parte de este reintegro inmediatamente, mostrando ganas desde el primer instante para tener una gran temporada.

De todas maneras, el libro de pases en Europa está abierto por los próximos dos meses, por lo que seguramente el Rover continuará siendo seducido para vender a su máxima estrella, por el que piden cerca de 15 millones de euros.

El tema, además, es que si no lo venden ahora solamente tendrán el mercado invernal de Europa para hacerlo, debido a que Ben termina contrato con el elenco británico el 30 de junio del 2023.

"Siento que he crecido acá, llegué como un chico de 18 años, era muy joven y conocí a grandes jugadores acá. He crecido dentro del equipo. Definitivamente siento que he mejorado temporada a temporada, espero en la próxima jugar más partidos y marcar más goles", comentó Brereton al extender su vínculo con Blackburn hace algunas semanas.