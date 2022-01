El diario The Times destacó la aparición de Ben Brereton durante el año pasado, emergiendo como un crack luego de ponerse la camiseta de la Roja. Destacan que está convertido "en una máquina de hacer goles" y aseguran que la Premier League será su próximo paso.

Pasar de ser un jugar piolita en el ascenso británico a un rockstar del fútbol en ese país. Ese fue el salto que se pegó el 2021 Ben Brereton, que desde su irrupción en la Selección Chilena ha tenido una destacada participación en el Blackburn Rovers, lo que fue destacado en las tierras de la Reina Isabel.

Por lo mismo el prestigioso medio The Times eligió la evolución de Brereton como la mejor historia del 2021. "El cuento de Brereton Díaz no ha mostrado signos de detenerse", aseguran. Destacan que "desde que el joven de 22 años, nacido y criado en Stoke, regresó de Sudamérica en julio para comenzar la temporada 2021-22, no puede dejar de marcar", indican por los 20 goles que lleva en el torneo Championship de Inglaterra.

Destacan además sus dotes de rockstar. "Cuando Ben Brereton Díaz estaba filmando un comercial en el verano, alguien le preguntó en el set qué tipo de auto tenía. ¿Un Ferrari, quizás? ¿Quizás un Lamborghini? La verdad era que Brereton Díaz no había aprendido a conducir durante mucho tiempo, habiendo fallado en varias pruebas", contaron sobre la vida que tenía Big Ben.

Agregan que "como delantero del Sky Bet Championship, con solo 18 goles en cinco temporadas de trabajo de la EFL, su estilo de vida no estaba con los superdeportivos. Pero no es así como se percibe a Brereton Díaz en Chile, donde ha protagonizado anuncios de Pepsi y empresas de confección, donde es una sensación nacional tras surgir del Blackburn Rovers para jugar la Copa América".

Destacan que iguala a Alan Sheare como romperredes en el Blackburn y se hacen la pregunta sobre su mágica aparición. "¿La mejor historia de 2021? Sí. Muchos en los medios de comunicación han sugerido que la derrota de la Superliga Europea fue la historia del año, pero si bien esas increíbles 48 horas en abril tuvieron drama, no tuvo, al menos para mí, las cualidades reconfortantes y milagrosas ", escribe el cronista Jonathan Northcroft sobre la aparición de Brereton.

Por lo mismo asegura que es "un cuento que refuerza los mejores valores del fútbol, sus detalles son simplemente increíbles" y hace una oda a lo que fue su historia, recordando los antepasados del goleador.

"Comienza en la provincia de Concepción, en el centro de Chile, donde el bisabuelo de Ben, Juan, inició un negocio de cerámica. Se lo entregó a su hijo, Genaro, cuyo aprendizaje incluyó cuatro años en Inglaterra, estudiando en Stoke, un centro de la industria alfarera y donde hay una pequeña comunidad chilena", continuó el relato.

Luego señalan que "la hija de Genaro, Andrea (la madre de Ben), siguió el ejemplo de su padre al dejar Concepción para terminar su educación en Stoke. Tenía 15 años cuando llegó en 1986, pero todavía está aquí después de haberse conocido y casado con un inglés, Martin Brereton, un policía y futbolista aficionado que jugaba en la Potteries and District Sunday League".

El comercial de Pepsi vuelve a tomar fuerza en la nota. "Como si esos detalles no fueran lo suficientemente divertidos, el anuncio de Pepsi de Brereton lo mostraba yendo al Palacio de Buckingham y diciéndole a su majestad: "Mi reina, voy a jugar para Chile". Es tan popular en su país de adopción (habla poco español y había visitado Chile solo una vez, cuando era un bebé) que un fanático de Blackburn que se hizo un tatuaje de Brereton en su estómago se convirtió en la estrella de un largometraje de la televisión chilena", añaden.

Hablan de su "transformación en máquina de goles esta temporada", donde indican que "los observadores de Blackburn lo atribuyen a dos cosas: el entrenamiento de Mowbray, quien ha cambiado a un sistema 3-4-3 súper ofensivo y un cambio en la mentalidad del jugador. Dice que se siente más seguro, más asertivo e incluso poseído por un poco del espíritu de luchador callejero de América del Sur".

Finalmente, llaman a poner ojo en el mercado de pases invernal. "Los equipos de alto nivel están apuntando a Bereton Díaz para una transferencia en enero", rematan en The Times.