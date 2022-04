Ben Brereton Díaz habló de la recta final de la Championship. El delantero chileno-inglés quiere ir con todo en busca de la Premier League para el 2022/23 y reconoció que no lo pasó bien mirando los partidos desde afuera.

Mientras estuvo lesionado entre febrero y marzo, el Blackburn Rovers extrañó y mucho los goles de Ben Brereton Díaz en la Championship. El delantero chileno-inglés fue clave para pelear en la parte alta, pero con su ausencia, el equipo se vino abajo y cedió todo el terreno ganado en la tabla de posiciones.

Ahora, a seis fechas del final, están en el octavo lugar y necesita con urgencia ganar para meterse en los play-off por el ascenso a la Premier League. Para esto, deben alcanzar por lo menos el sexto puesto, que hoy está a solo dos puntos.

En la previa del duelo ante el Blackpool, Ben Brereton Díaz conversó con el sitio oficial del Blackburn Rovers y adelantó lo que será el cierre de la Championship. "Tenemos seis juegos importantes para el final y todos tenemos hambre de llegar a donde queremos estar".

De hecho, el delantero chileno-inglés recalcó que "queremos llegar a los play-offs para todos, la afición, la plantilla y para todo el club". Pero no solo eso, sino que definió como increíble la temporada y "ahora es el momento crucial para nosotros. Tenemos que mantenernos unidos y seguir trabajando duro para terminar la temporada en lo alto".

Ben Brereton Díaz no se quiere quedar con las ganas y realizó un llamado al plantel del Blackburn Rovers para lo que viene por delante. "Tenemos que terminar el trabajo y estar entre los seis primeros y jugar cada minuto como si fuera el último".

"Fue frustrante para mí estar al margen"

Ben Brereton Díaz se lesionó a mediados de febrero y desde entonces estuvo alejado de las canchas. Su vuelta se dio con la selección chilena en las eliminatorias ante Uruguay, donde se le notó la falta de fútbol en más de un mes.

"Fue decepcionante para mí no poder entrenar y jugar con los muchachos durante el tiempo que estuve lesionado", reconoció Big Ben. Eso sí, no escondió su alegría por volver: "Estoy feliz de estar de regreso y espero jugar sin lesiones y poder marcar algunos goles en el camino. Estar lesionado es lo peor. Me encanta jugar al fútbol y fue frustrante para mí estar al margen".

Ya con la lesión en el olvido, Ben Brereton Díaz se enfoca en la recta final de la Championship y en lo que pueda aportar para soñar con la Premier League. "Espero con ansias los últimos seis juegos ahora y quiero tener muchos minutos en mi haber"

Finalmente reveló que pese a estar lejos, el descanso le sirvió para recuperarse con miras al cierre del torneo inglés. "He jugado muchos partidos para Rovers y Chile esta temporada y el descanso me ha permitido sentirme con energía. Me siento bien y estoy listo para seguir adelante".