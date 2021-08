La continuidad de Robert Lewandowski en Bayern Múnich lleva varias semanas siendo puesta en duda y envuelta en decenas de rumores, por lo que el actual campeón de la Bundesliga decidió dar un paso al frente y aclarar los rumores acerca del presente y futuro del polaco.

Hace algunos días el director deportivo del München, Hasan Salihamidzic, respondió a los rumores de acercamientos con la estrella de Borussia Dortmund, Erling Haaland, asegurando que los Bávaros serían completamente amateurs si no estuvieran considerando fichar al noruego.

Las palabras del directivo habrían molestado a Lewy, dando paso a que surgieran versiones que apuntaban a que el artillero pidió al Gigante de Bavaria ser vendido antes de cumplir los 33 años, buscando emigrar en el mejor momento de su carrera.

En ese contexto el entrenador de Bayern, Julian Nagelsmann, decidió cortar por lo sano y salir a ponerle punto final a las habladurías, aclarando la situación de Lewandowski en rueda de prensa post victoria ante el Koln.

"Si soy sincero, no me molesta en absoluto lo que está saliendo. Es parte del negocio. Si yo no fuera técnico del Bayern, sino de otro gran club, siempre preguntaría por el nombre de Lewandowski, esperando a ver si funciona. Es el delantero más peligroso que hay", explicó.