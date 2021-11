Leverkusen vs Bochum | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING al equipo de Charles Aránguiz

El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz intenta salir de su mal momento, recibiendo al Bochum por la 12° fecha de la Bundesliga.

El equipo de las aspirinas prometía en las primeras jornadas, pero poco a poco se fue estancando y hoy suma cuatro partidos sin ganar. De igual forma, se encuentra en el 6° lugar con 18 puntos, por lo que ante Bochum se enfrenta a una buena oportunidad para remontar y volver a los puestos de Champions League. En su último encuentro, empataron 1-1 como visita ante el Hertha Berlín.

Charles Aránguiz no ha visto minutos en los últimos cuatro partidos de Leverkusen, que coinciden con la mala racha sin victorias. El formado en Cobreloa sufrió una lesión muscular en octubre, que no le permitió estar con Chile en los últimos partidos de Eliminatorias frente a Paraguay y Ecuador. Esta semana volvió a entrenar junto al resto de sus compañeros de equipo, aunque no hay certeza si estará en condiciones de jugar.

Bochum si bien se encuentra alejado de los primeros lugares, encontrándose en el 12° lugar con 13 puntos, vienen cosechando buenos resultados, con tres triunfos en sus últimos cuatro partidos. En su más reciente presentación, derrotaron a Hoffenheim por 2-0.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Leverkusen vs Bochum?



Leverkusen vs Bochum juegan este sábado 20 de noviembre a las 11:30 horas.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Leverkusen vs Bochum?



El partido de momento, no tiene señal confirmada para Chile.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Leverkusen vs Bochum?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Star +.