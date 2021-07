Barcelona vs Vélez | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

La ajetreada agenda de Copa Libertadores no da tregua y esta semana ya se disputan los partidos de vuelta de los octavos de final. Barcelona vs Vélez Sarfield definen a uno de los ocho clasificados a cuartos de final del torneo de clubes más importante de América.

El Fortín logró imponerse en la ida en calidad de local y quedarse con un ajustado triunfo por 1-0. Ahora como forasteros, sabrán si este resultado fue buen negocio o si se quedan cortos, aunque el hecho de no conceder un gol de visita siempre es positivo. Durante la actual Libertadores ya visitaron Ecuador, cuando por fase de grupos jugaron ante Liga de Quito, volviendo a Buenos Aires con una derrota. En Guayaquil, donde no hay altura, esperan cambiar aquel antecedente.

Barcelona en cambio no logró traerse un resultado positivo de Argentina, donde cayeron y no pudieron anotar, pero la diferencia es la mínima, por lo que hay confianza en que se puede remontar. De local en esta Copa Libertadores han sido muy sólidos: 4-0 a The Strongest, 1-0 a Boca Juniors y 3-1 a Santos de Brasil, por lo que esperan seguir con esta buena racha ante Vélez.

El partido de vuelta entre Barcelona y Vélez Sarfield se disputará en el Estadio Monumental de Guayaquil. De ganar los ecuatorianos por 1-0, el partido irá directamente a la definición a penales y no a tiempo extra, como ocurre en las competiciones de la UEFA.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Vélez por Copa Libertadores?



Barcelona vs Vélez juegan la vuelta de los octavos de final este miércoles 21 de julio a las 18:15 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo el partido de Barcelona vs Vélez?



El duelo entre Barcelona y Vélez Sarsfield será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Barcelona vs Vélez?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Stars.