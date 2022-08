Barcelona está en pleno proceso de transformación con el objetivo de volver a pelear torneos nacionales e internacionales, lo que ha conllevado una reestructuración del plantel, a veces doloroso para algunos.

El último en salir del equipo fue Riqui Puig, jugador de la cantera que no tuvo demasiadas oportunidades en el equipo y que finalmente recaló en Los Angeles Galaxy de la MLS.

El joven volante hizo recordar la salida de Lionel Messi el año pasado, pues no se fue contento y en la conferencia de prensa de bienvenida en Estados Unidos criticó abiertamente al club que lo formó.

"El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar y no pasa nada", señaló Puig.

Pero no es el único que no está feliz con el trato del Barcelona. El mediocampista holandés, Frankie de Jong, también está inquieto, pues el club le busca una salida para hacer caja y seguir sumando fichajes.

Marco Van Basten, ex delantero de la selección de Países Bajos, cuestionó el accionar de la dirigencia blaugrana y recordó a un ídolo del club: "Creo que Johan Cruyff se habría avergonzado de ver cómo se comporta el Barça hoy con Frankie. En mi opinión, el comportamiento del Barcelona ha estado muy por debajo de sus estándares".

Otro que criticó al equipo catalán fue el ex futbolista inglés, Gary Lineker: "Ha sido tratado un poco como un trozo de carne en todo este asunto por circunstancias totalmente fuera de su control. Lo siento por Frenkie. Es un jugador joven y talentoso, y es muy importante para él que no vaya a un sitio al que no quiera ir. Tiene las cartas en la mano en ese sentido. Tendrá que ser muy fuerte".

Y hay más, pues el delantero danés Martin Braithwaite pasa por una situación similar actualmente, al ser forzado a encontrar otro equipo, pese a que tiene aún contrato.

Michael Sahl Hansen, director de la Asociación de Jugadores del país del futbolista, señaló: "El trato que está experimentando Martin es completamente irrazonable, algo que probablemente se encuentre entre la intimidación y el acoso. Es vergonzoso cómo el FC Barcelona está tratando de sacarlo de su contrato, de su empleo".

"El jugador acudió a su rescate cuando estaba presionado... y ahora está en desgracia. ¿Dónde está la decencia?", finalizó.

Otros jugadores que buscan club a pesar de haber llegado hace pocos meses son Memphis Depay y Pierre Emerick Aubameyang, quienes no tendrían espacio tras el arribo de Robert Lewandowski. Lo mismo que el defensa Samuel Umtiti a quien buscan rescindirle el contrato.