El delantero argentino no estaría contento tras la salida de Lionel Messi y buscaría la forma de salir del cuadro blaugrana. Su DT aseguró que eso no pasará.

El Barcelona vive un verdadero terremoto luego de la sorpresiva salida de Lionel Messi. El elenco blaugrana ve partir a su máxima leyenda y los coletazos de ello, como es la situación que vive Sergio Agüero.

El Kun había firmado esta temporada con los culé tras su adiós al Manchester City y soñaba con jugar al lado de su amigo, algo que no podrá ser posible y que no lo tendría nada de contento. Luego de conocerse la marcha del 10, se especuló con que el ex delantero de los ciudadanos buscará forzar un término anticipado de contrato.

Los rumores han tomado cada vez más fuerza y este domingo el propio Ronald Koeman tuvo que salir a aclarar todo. El técnico del Barcelona conversó con los medios tras el triunfo por 3-0 en el amistoso ante la Juventus de Cristiano Ronaldo y negó que Agüero quiera salir.

Agüero no estaría contento tras la salida de Messi en Barcelona. Foto: Barcelona

"No es verdad que se quiera ir. Ha firmado y está ilusionado. Lástima que se ha lesionado esta mañana. Hay que esperar su recuperación. Es un paso atrás estaba entrenando. Puede aportará mucho", recalcó el estratega.

Koeman reconoció que la salida de Lio duele, pero hay que seguir adelante. "Es normal que cuando un jugador como Messi se va sea duro para todo el mundo, pero hay que pasar pagina porque no podemos cambiar esta situación. Hay que jugar bien y ganar, trabajar más. Otros pueden ocupar esa posición y tener protagonismo. Pero ya no tendremos a Leo. Hay que pasar página y tener ilusión".

De hecho, el DT destacó la llegada de un nombre como Depay. "Hemos fichado a Memphis, que ha demostrado hoy que tiene mucha efectividad, los medios deben marcar más... la plantilla debe mejorar. Al mejor del mundo se le echa de menos, pero hay que aceptarlo y trabajar. No hay que estar en el pasado. Hay mucho futuro en este equipo".

Finalmente destacó lo hecho por sus pupilos ante la Juve. "El resultado es muy bueno. Logramos un buen nivel futbolísticamente hablando. Neto estuvo muy bien. Hemos dado un paso más. Cuando tengamos a todos, faltan también los olímpicos, será mejor. Estamos en el camino para competir bien en el primer partido".