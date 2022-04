El lunes pasado el medio español El Confidencial filtró unos audios que comprometen a Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Según esa conversación el central del Barcelona, junto a su empresa Kosmos, pactaban con el dirigente una comisión de 24 millones de euros por celebrar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Ahora, el mismo medio a hecho públicos otros audios en los que el defensa blaugrana le pide ayuda a Rubiales para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección española sub 21.

En marzo de 2021 Piqué le decía al dirigente: "Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack? Y felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hosti* con los saudíes".

A lo que Rubiales le respondió: "'Geri', además he hablado hoy con De la Fuente y me ha dicho que si te parece bien él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle ni al contrario".

Tras la clasificación de España a los JJOO, Piqué insitió al presidente de la Federación española: "Esta me la tienes que hacer, ¿eh, 'Rubi'? Me la tienes que conseguir, hosti*s. Me hace una ilusión que te cag*s jugar los Juegos Olímpicos".

Piqué quería mantenerlo en secreto para que otros jugadores como Sergio Ramos se le adelantaran: "Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión... A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?".

Al final Rubiales parece haber accedido a la petición: "Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la Absoluta, la otra, que te necesitamos más".