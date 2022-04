Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el futbolista del Barcelona y copropietario y consejero delegado de la empresa Kosmos, Gerard Piqué, habrían pactado el cobro de una comisión por realizar la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Así lo asegura el medio El Confidencial este lunes, además de detallar que el acuerdo para trasladar la Supercopa de España se cerró en 2019 para las próximas seis ediciones.

Es decir se jugará allí hasta 2025, con la opción de ampliarlo otros cuatro años más, con lo que la empresa de Piqué recibiría cuatro millones de euros por edición.

El acuerdo también contempla que la Real Federación Española de Fútbol recibirá 40 millones de euros por cada edición.

El Confidencial dice que tiene en su poder unos audios y unos documentos que confirman la situación, donde también se revela que Rubiales presionó a las autoridades de Riad para que abonaran 24 millones de euros a Gerard Piqué.

En los audios se escucha supuestamente a Rubiales en una conversación con Gerar Piqué que corresponderían al 15 de septiembre de 2019.

"Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 horas y, por lo tanto, ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", dice el presidente de la RFEF.

En otro audio se expone al futbolista campeón del mundo: "A ver, 'Rubi'. Si es un tema de dinero, si ellos por ocho millones irían. Hosti*, tío, se paga ocho al Madrid, ocho al Barça... A los otros se les paga a dos y a uno, y son 19, y os quedáis la Federación seis 'kilos', tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis 'kilos' y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues les sacamos... Les decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, es que es para pensárselo si es un tema de dinero, ¿eh?".

Lo cierto es que el caso aún está en pañales y este lunes por la noche en España Gerard Piqué saldrá a dar explicaciones.