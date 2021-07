Nuevos audios de Florentino Pérez revelan cómo presiona a la prensa: "Hay que ir penalmente a por Roncero"

La filtración de audios de conversaciones de Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, por parte del diario El Confidencial, no para. Después de revelar palabras subidas de tono en el que el máximo directivo hablaba en términos subidos de tono sobre Raúl, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Vicente del Bosque, ahora el tema fue la prensa.

El mandamás merengue, según los últimos audios publicados, reveló sin mayor pudo que busca presionar a la prensa deportiva española y silenciar algunas voces críticas hacia su gestión y el equipo. "Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano", afirmó sobre medios que se le hacían incómodos.

Pérez insistió en tomar el control del popular diario e incluso hablaba de cambiar el director de cara a empezar su segundo mandato, ya que estos en específico se grabaron en 2007. "No nos queda más que el Marca. Ahora hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos. Porque ahora mismo el Marca les acompaña".

Mostró su molestia también con el grupo Prisa, en el que está el diario AS, donde trabaja uno de los periodistas más representativos del madridismo, Tomás Roncero. "Hay que aunar al resto. Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero", puntualizó.

También tuvo palabras para el director de ese medio, Alfredo Relaño. "A mí me odia. Yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Ese no es mi amigo. Yo respeto a todos, pero es un enemigo mío declarado total", resaltó.