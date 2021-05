Lucho Suárez vuelve a recordar su salida del Barcelona: "Vi que Koeman no tenía personalidad"

Luis Suárez es el futbolista de moda en este momento. El delantero charrúa conquistó el título de la Liga con el Atlético de Madrid, un año después de su polémica salida del Barcelona.

Sobre sus últimos días en el equipo culé, reveló cómo fue su comunicación con Ronald Koeman, DT del club: “Koeman, después de decir que no contaba conmigo, luego me dijo ‘si mañana no se soluciona, voy a contar contigo’. Vi que no tenía personalidad”. Luego, reiteró: “Sufrí cuando el Barça me mandaba a entrenar aparte”.

Respecto de la dirigencia blaugrana, señaló: “No me ha llamado Bartomeu ni ningún directivo del Barça, pero yo estuve a punto de mandarles alguna fotito...”.

Consultado por la continuidad de Messi en Barcelona, indicó: “Todavía no me ha dicho nada, pero yo le recomendaría que siguiera”.

Además, comentó: “Estoy de acuerdo con la contratación de Agüero en Barcelona” y recordó: “Luis Enrique es el mejor entrenador que he tenido. Siempre va de frente”.

Acerca del título con el Atlético, afirmó: “Obviamente ganar LaLiga con el Atlético cuesta muchísimo más que con el Barça. Se disfruta muchísimo y le doy muchísimo más valor y más mérito”.

Finalmente, en cuanto a Diego Simeone, expresó: “Al Cholo lo escuchas hablar y te vende El Vaticano. Te convence de cualquier cosa. Te dice ‘ven aquí y vas a tener esto y esto’. Te sientes el mejor del mundo. Me convenció y no me arrepiento”.