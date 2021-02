Atalanta vs Napoli | Fecha, hora, cómo dónde y canal para ver en vivo a los de Bérgamo y napolitanos por la semifinal de la Copa Italia

La Copa Italia llega a sus últimas instancias y esta semana se definen los clasificados a la final del torneo. Tanto Atalanta como Napoli tienen oportunidades de quedarse con el cupo para jugar el partido definitorio tras el empate sin goles en el partido de ida.

A pesar del resultado, la semifinal de ida fue un choque entretenido. Los de Bérgamo manejaron todo el partido y merecieron llevarse el triunfo desde el Estadio Diego Maradona. De hecho, si no hubiese sido por el partidazo del arquero David Ospina, los napolitanos no llegarían al duelo de vuelta con un empate en la primera llave.

Ambos equipos llegan a esta semifinal con irregulares resultados en Serie A. No se pueden ilusionar con el scudetto, ya que el puntero está a 12 unidades, por lo que la Copa Italia es una buena alternativa para lograr un título esta temporada.

El Napoli está en el sexto puesto de la Serie A. Los de Genaro Gattuso se olvidan de la liga, pero se mantienen firmes en su defensa de la Copa Italia. Los napolitanos lograron el título la temporada pasada y vencieron al Spezia en cuartos de final. El Atalanta tuvo un paso más difícil. Se midieron con la Lazio en la ronda previa donde se impusieron por 3-2.

Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Atalanta vs Napoli por la Copa Italia?

Atalanta vs Napoli jugarán este miércoles 10 de febrero a las 16:45 horas.

El arquero colombiano David Ospina fue la figura del partido de ida, donde hizo cuatro tapadas claves. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Dónde ver el encuentro entre Atalanta y Napoli?

El partido será transmitido a través de DirecTV y Rai Italia. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:



DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Se puede ver el partido vía streaming?

Si quieres ver el encuentro a través de tus plataformas digitales, puedes hacerlo a través de DirecTV GO. Además, podrás verlo en Fanatiz.