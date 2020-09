Así sí: Boca Juniors no dejará jugar a Sebastián Villa mientras se aclaran las denuncias por violencia de género

En Boca Juniors no lo pasan tras las alertas generadas por un contagio múltiple de Covid-19 pese a la burbuja sanitaria de los xeneizes. Pero no es lo único: el delantero colombiano Sebastián Villa se mantiene bajo los ojos de la justicia trasandina luego que su pareja, Daniela Cortés, lo denunciara por violencia de género con agresiones físicas y psicológicas.

En un principio la directiva de Boca intentó bajarle el perfil a la situación, incluso con duras críticas al presidente Jorge Ameal, quien había manifestado que “ni bien la Justicia se expida nosotros lo vamos a hacer. Si es culpable hay que curarlo, ésta es la historia. No se puede sobre la pena seguir penando, creo que hay que ir por otro camino. Si juega o no, lo decide el DT. (…) Puertas para adentro, cada casa es un mundo”.

Tras manifestarse la red Feminismo Xeneize, el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, determinó que Villa podrá seguir entrenando, pero no jugará a espera de la determinación que tome la justicia trasandina.

“Se le permitió entrenarse porque todavía no se dictó que fuera culpable o no, por lo cual tiene derecho a seguir trabajando. Ahora, la decisión es que no represente al club hasta tanto se aclare su situación”, manifestaron desde el Consejo de Fútbol tal como recoge Olé.

Ahora la polémica no termina, pues el propio jugador asegura que hasta ahora nadie le ha informado que está congelado y él se mentaliza en jugar.

“Si el Profe Russo dice que voy a jugar, entonces voy a jugar. Yo me entreno duro toda la semana para estar 100% a su disposición”, expuso.

Así las cosas, Boca Juniors suma otra baja por disciplina interna y Villa no jugará frente a Libertad (17 de septiembre) ni ante Independiente de Medellín (24 de septiembre) en el regreso del Grupo 8 de la Copa Libertadores.

La situación de Boca y Villa es imposible no compararla con la de Colo Colo y Leonardo Valencia. El jugador del Cacique es objeto de duras denuncias por violencia intrafamiliar, acusaciones realizadas por su ex pareja. La diferencia es que Valencia sí jugó el fin de semana en los albos contra Santiago Wanderers.