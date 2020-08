Arturo Vidal y su futuro tras ser cortado del Barcelona: "Nico Castillo quiere que vaya al América"

Arturo Vidal no seguirá en el Barcelona luego que el nuevo estratega culé, Ronald Koeman, le informara que no lo tendrá en consideración para la próxima temporada, por lo que el King ya comienza a delinear el próximo paso de su carrera.

En ese contexto, el chileno no ha ocultado el interés de clubes como la Juventus o el Inter de Milán de Alexis Sánchez por contar con sus servicios, pero esta vez se refirió al América de México, un club que siempre ha tenido un lugar especial en su corazón.

En conversación con el periodista Daniel Habif, el Rey Arturo se mostró distendido y muy dispuesto a conversar de todo, dándose el lujo de reconocer que defender la camiseta de las Águilas es uno de sus anhelos de niño:

"Me gusta, desde niño veía los partidos del fútbol mexicano y el América, con esa camiseta... Los chilenos que han estado ahí me han dicho muchas cosas; si se da la oportunidad a futuro, me encantaría", reveló el centrocampista.