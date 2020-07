Arthur Melo: Medio español asegura que el Barcelona le abre expediente disciplinario

Este martes se supo que el brasileño Arthur Melo no se presentó a los entrenamientos del FC Barcelona causando una serie de versiones al respecto.

El jugador nacido en Gremio de Porto Alegre comunicó que no tiene intención de volver al Barca y que no será parte del grupo que seguirá disputando la Champions League.

La noticia cayó como un balde de agua fría al cuadro que dirige Quique Setién, y según el Diario Sport, el club azulgrana le ha metido un expediente disciplinario al jugador.

Arthur Melo ante el Celta (Getty Images)

Según la publicación "el FC Barcelona no negociará rescisión de contrato del jugador como se había especulado en un principio para que la situación no se enquistara y no perjudicara en el ámbito deportivo. El Barça tiene claro que aplicará el código interno y no hará ninguna concesión al jugador".

En el equipo de Arturo Vidal, el comportamiento del brasileño se toma como "rebelde" y buscan sancionar estos actos.

Por su parte Arthur sigue descansando en Brasil a la espera de unirse a su nuevo club, Juventus, dejando así atrás su paso por el Barcelona.