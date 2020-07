Arthur Melo se declara en rebeldía y no quiere volver a Barcelona para jugar la Champions

Una tensa situación protagoniza el todavía volante de FC Barcelona Arthur Melo, quien se niega a volver a vestir los colores del elenco culé.

El ex Gremio estaba de vacaciones, al igual que Arturo Vidal y el resto de sus compañeros, y decidió partir a Brasil a descansar, pero no quiere volver al equipo catalán para jugar la Champions League.

La situación es la siguiente: Arthur se irá a Juventus de cara a la campaña 2020-2021, porque fue traspasado mediante un canje por el mediocampista bosnio Miralem Pjanic, por ende no está interesado en regresar a la Ciudad Condal, según explican en Mundo Deportivo.

"Arthur Melo ha comunicado al Barça que está de vacaciones en Brasil y que no tiene intención de regresar para jugar la Champions ni para entrenar. El club barcelonista, por su parte, le ha recordado que no tiene permiso para quedarse en su país y le ha comunicado que, si no viene, le abrirá expediente disciplinario", explica la nota calatana.

Arthur jugará la próxima temporada en Juventus - Getty

La misma publicación agrega que "desde el entorno directo del brasileño han explicado a Mundo Deportivo que Arthur está en conversaciones con el club y que ya habría comunicado su deseo de no jugar más y de dar un paso al lado".

Barcelona está en la fase final de la Liga de Campeones, porque tiene que jugar la revancha ante Napoli, partido en el cual no podrá jugar el suspendido Arturo Vidal, y en el caso se avanzar, entrarán al Final 8 que se jugará en Lisboa.