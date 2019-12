Arquero peruano Pedro Gallese pide perdón en vivo a su mujer por infidelidad

El arquero peruano Pedro Gallese pidio públicamente perdón a su esposa, luego de que se revelara una grabación en la que aparece con otra mujer, todo en el marco de la semifinal del torneo de ese país entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

"Estoy feliz con el resultado y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles, por los errores que he tenido. No me justifico, pero quisiera que me diera una oportunidad y pelear por mi familia", dijo el golero seleccionado.

Según el arquero de Alianza, ha sido "de los momentos más difíciles que me han tocado, sentir que puedo perder a mi familia y sólo quiero recuperarla", antes de reiterar la petición hacia su mujer.

"Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones. Sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, para poder recuperar tu confianza y recuperar a mi familia también", concluyó Gallese.