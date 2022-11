El 20 de noviembre comienza a rodar la pelota en el Mundial de Qatar 2022, por lo que las selecciones clasificadas están dejando listos los últimos preparativos antes del viaje por el anhelado trofeo.

En ese sentido, la selección de Argentina, una de las grandes favoritas de la mano de Lionel Messi, tiene agendado el primer viaje de su delegación para este domingo, donde llegarán a la concentración en la Universidad de Qatar.

Eso sí, su traslado tiene una particularidad, porque en miras a que los jugadores se sientan como en casa, es que han decidido llevar productos desde Argentina, lo que incluye, según Olé, carne de su país, dulce de leche y mucha yerba mate.

Es que la alimentación es primordial para que el equipo esté bien en su funcionamiento y la carne es fundamental para los argentinos.

"El principal, claro, será la carne. Por eso, rumbo a Qatar también irá un contenedor con carne argentina, con una cantidad suficiente para cubrir toda la estadía. Y no es porque en la sede mundialista no haya carne de buena calidad, sino porque la que se consigue es de buey australiano, que los jugadores argentinos no están acostumbrados a consumir. Es por eso que se tomó la decisión de llevar la carne desde acá. Así, no faltará el clásico costillar, otra tradición en la intimidad del campeón de América", detallan en su información.

Si bien con otros alimentos una fuente al interior de la selección les explicó que "casi todo lo demás, está, se consigue. La verdad es que en eso estamos tranquilos, no vamos a tener problemas", aunque han optado por llevar dulce de leche y yerba mate desde su país.

"Si bien hoy ambos se consiguen en distintas partes del mundo, por la cantidad que hay que llevar, también se optó por cubrir el stock desde acá. Sobre todo la yerba, de consumo permanente en la concentración argentina. El mate no sólo es un ícono de la unión grupal en cada plantel argentino, sino también, en la Selección en particular, es motivo de cargadas quién es el líder en el armado o quién hace el mejor mate", destacan.