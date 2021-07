¡No lo quiere ver! Polémica entre Lionel Messi y Yerry Mina escala a redes sociales

Argentina logró avanzar a la gran final de la Copa América luego de una emocionante definición a penales. La albiceleste va en busca del título luego de igualar 1-1 en los 90' minutos ante Colombia, para luego imponerse en la tanda por 3-2 con una notable actuación de Emiliano Martínez.

Pero sin duda uno de los momentos que se robó todas las miradas fue la polémica que se generó entre Lionel Messi y Yerry Mina. El capitán y figura de los trasandinos festejó con todo en la cara del defensor cafetalero, con una imagen que dio la vuelta al mundo.

Y es que el zaguero colombiano, en el choque con Uruguay, anotó un penal y tal como lo hiciera con Chile en la Copa América pasada, lo festejó bailando. Esto no cayó bien y tras la tapada de Martínez, el 10 se lo hizo notar.

Messi y Mina no se quieren ni ver tras la polémica en Copa América. Foto: Getty Images

Messi celebró la atajada de su arquero gritándole con todo a Mina "Baila ahora, dale, baila". Una situación que ahora escaló más allá y llegó a las redes sociales, donde el astro del Barcelona dejó la grande.

Desde que fueron compañeros en el cuadro blaugrana en la temporada 2017/18, ambos se seguían en sus cuentas de Instagram. Sin embargo y tras los gritos, el argentino dejó claro que no lo quiere ver ni en pintura y lo eliminó de su lista de seguidores.

El hecho de inmediato llamó la atención de la prensa argentina, que no podía creer lo que estaba haciendo Messi. Pero no porque fuera algo grave, sino porque no acostumbra a tener este tipo de actitudes.

Pero más allá de la polémica que se pudo generar tanto por los bailes como por el eufórico festejo, lo cierto es que ahora Argentina está instalada en la final de la Copa América y tendrá una nueva chance para levantar el título. Eso sí, para ello primero hay que vencer a Brasil.