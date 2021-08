El fútbol siempre encuentra la manera de generar sensaciones únicas y quedó demostrado en la Liga Profesional de Argentina con un golazo de Lucas Barrios para Defensa y Justicia. El paraguayo anotó frente a Sarmiento en tiempo de descuento para que se anotaran el triunfo con marcador de 4-2.

Pocas cosas más bonitas hay en este deporte que un tanto sobre la hora y este del exjugador de Colo Colo dejó una hermosa imagen pues en medio de su celebración y al fondo de una fotografía se pudo ver a una doctora gritándolo con todo asomada desde la ventana de la ambulancia, con casi medio cuerpo afuera.

La historia detrás de la imagen es aún mejor pues la protagonista de la fotografía, Ludmila Beitia Cazot, no es hincha del Halcón sino de San Lorenzo. "Simpatizante porque soy de zona sur. Pero bueno, me ganó, me ganó. Aparte estar ahí en la cancha con los jugadores, el momento, uno se pone la camiseta", manifestó a TyC Sports.

La doctora Ludmila Beitia Cazot recibió la camiseta de Lucas Barrios.

"Justo ese día fue mi cumpleaños y yo estaba atendiendo el consultorio, estaba en mi trabajo y me vibraba el teléfono un montón y digo 'fua, cuánta gente se acordó de mi cumpleaños, que manera de recibir saludos'. No atendía porque no puedo, durante la mañana no puedo. Cuando me fijo el teléfono, veo toda esas cascada de mensajes que decía saliste acá. Me entró un calor, dije 'no, ya está, perdí el trabajo', digo 'me van a echar'. Y después digo 'bueno, no, tampoco se puede quejar mi jefe porque no pueden decir que no estaba concentrada en el partido'", relató.

Barrios contó la buena onda con la doctora desde antes de la anotación. "A todos los chicos que estábamos pasando para ir a hacer la entrada en calor, Ludmila y el otro doctor nos daban buenas vibras. Si el miércoles le ganamos a Newell’s, nos va bien y tenemos la posibilidad de convertir, le regalamos una camiseta a cada uno. Extrañamos mucho al público, así que qué bueno que la doctora se hizo viral porque las ganas con las que gritó el gol son las que tiene mucha gente de estar en la cancha", afirmó el delantero de Defensa y Justicia.