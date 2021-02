Antonio Cassano muy duro: “Cristiano ha fracasado en la Juventus. Lo contrataron para ganar la Champions, el Scudetto lo habría ganado también sin su llegada”

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles y batir récords, pero aunque usted no lo crea, también tiene críticos y en opinión del ex internacional italiano Antonio Cassano, su paso por la Juventus en un verdadero fracaso.

La tesis del otrora delantero del Real Madrid es que CR7 llegó a Turín con un solo objetivo: ganar la Champions League, algo que ha estado lejos de pasar.

“Cristiano ha fracasado en la Juventus. Lo ha fichado para ganar la Champions League, pero con él lo hicieron peor que antes. El Scudetto lo habría ganado también sin su llegada”, aseguró Cassano en conversación con El Corriere dello Sport.

Pero Peter Pan no se quedó ahí, porque también le pego al DT, asegurando que no tiene sintonía con el delantero portugués.

“Es equivocado. En la Juve, durante 120 años, solo interesaba ganar, pero con Sarri y con Pirlo intentaron cambiar su piel. Mejorar su juego, además de los títulos... Cristiano no pega nada con las ideas de Andrea Pirlo”, dispara.

Para el final, Cassano explica por qué Cristiano sigue haciendo tantos goles. “Él seguirá metiendo goles porque lo sabe hacer también sentado. Llega desde la izquierda, se mete el balón en el pie derecho y rompe la portería”, cerró.