Antonio Cassano revela que Cristiano Ronaldo lo increpó por WhatsApp y responde: "Mira a Messi, le importa un carajo todo y no me manda mensajes"

El ex delantero de la selección italiana, Roma, Real Madrid, AC Milan e Internazionale Milano, entre otros, Antonio Cassano, reveló un sabroso “cara a cara” con Cristiano Ronaldo en su último capítulo de BoboTV, espacio que anima en vivo a través de Twitch.

Tal como contó Cassano, hace un tiempo atrás Cristiano Ronaldo le envió un mensaje por WhatsApp increpándolo y pidiéndole explicaciones debido a unas declaraciones en el mismo programa en las que puso a CR7 por debajo de Ronaldo, el Fenómeno.

“Cristiano Ronaldo me escribió diciéndome que tuviera más respeto por él, por lo que había ganado y por los goles que había marcado. No tengo miedo de decir la verdad, me enfrento al mundo entero, desde el Papa hasta lo último de esta tierra”, dijo Cassano.

El otrora delantero agregó que “llamé a Buffon para preguntarle cómo consiguió mi número y me respondió que se lo había entregado el encargado de prensa y que este se lo pasó a Ronaldo para decirme que marcó 750 goles y yo sólo anoté 150”.

Antonio Cassano sentenció que “yo le dije: querido Cristiano, tú lo tienes todo, vive tranquilo y relajado. Mira a Messi, le importa un carajo todo y todos y no me manda mensajes. Gigi y Chiellini saben bien que me hizo enojar. ¿Cuál es tu problema, Cristiano?”.

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo viene de superar los 800 goles marcados en su carrera profesional con doblete en la reciente victoria del Manchester United contra Arsenal.