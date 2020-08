Andrés Guardado le raya la cancha a Manuel Pellegrini en el Betis: "Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva"

Manuel Pellegrini aterrizó en el Real Betis con objetivos claros y metas ambiciosas que apuntan a competencia europeas, pero Andrés Guardado cree que la primera tarea del chileno debe ser lograr borrar el desastre mostrado por los verdiblanco en la temporada pasada.

En conferencia de prensa, el centrocampista heliopolitano le trazó un vital desafío al entrenador chileno: resarcir la alicaída visión que el Betis dejó en los meses recientes:

"No podemos venir con la cabeza infectada de lo que pasó la temporada pasada. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva con el nuevo entrenador y limpiar esa imagen que dimos muchos de nosotros", comentó Guardado.

Pese a que Real Betis comenzó la temporada pasada con la meta de clasificar a competencias europeas, la realidad demostró que lo máximo a lo que lograron aspirar fue a la decimoquinta posición de La Liga, cerrando un desastroso año.

El arribo de Manuel Pellegrini llegó a renovar los aires y la ilusión del club y el plantel, trazándose nuevamente la meta europea, por lo que Guardado confía en que dichos objetivos se pueden lograr de la mano del ingeniero.

"Tenemos que estar preparados para estar a la altura de la exigencia. No voy a descubrir a (Manuel) Pellegrini -el entrenador chileno que se ha hecho cargo del equipo para este curso-, que tiene mucha experiencia y se refleja desde la primera palabra, pero es pronto para saber la diferencia con otros técnicos. No me gusta comparar, nadie tiene una varita mágica", reflexionó el naturalizado español.