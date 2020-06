América avisa que Nicolás Castillo no será inscrito para el Apertura 2020

La rehabilitación de Nicolás Castillo tras sufrir trombosis va cada vez mejor, pero aún es muy temprano para pensar en su retorno a las canchas. Es por esto que el América tomó la decisión de no inscribirlo para el torneo de Apertura 2020.

El técnico de las águilas, Miguel Herrera, explicó que el delantero chileno quedará fuera de la lista oficial tras llegar acuerdo con la directiva. Pero no abandonará el club, sino que seguirá siendo parte, pero no ocupará cupo de jugador No Formado en México (o extranjero).

"La directiva llegó a un acuerdo con Nico, él seguirá con su proceso de recuperación, la lesión todavía va a llevar más tiempo de lo que tomará este torneo. Esta plaza del NFM se liberará con Castillo nada más para este torneo", señaló el DT en conferencia.

Nicolás Castillo liberará un cupo de extranjero mientras dure su rehabilitación tras sufrir una trombosis meses atrás. Foto: JamMedia

Según Herrera, esto se hace para dejar claro que la lesión le impide estar. "No pasa por el no registro porque eso significa que podría estar libre, se llega a un acuerdo con él, su representante y con la Federación porque la lesión justifica que no podemos contar con él para este torneo".

Finalmente, el técnico recalcó que su situación que resolverá una vez supere los problemas físicos. "Nico seguirá con su rehabilitación durante todo este tiempo que dura el torneo y volver a evaluarlo en enero para saber cómo está, pero él seguirá perteneciendo al América".