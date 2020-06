Alfredo Arias y su furioso reclamo: "No entiendo como no podemos jugar al fútbol, pero la gente si puede ir a centros comerciales"

Este miércoles el entrenador del Deportivo Cali, Alfredo Arias, protagonizó una conferencia de prensa vía zoom con los medios colombianos donde criticó duramente la prohibición que tienen los equipos cafeteros de volver a los entrenamientos.

"No entiendo como no podemos jugar al fútbol, pero la gente si puede ir a centros comerciales", aseguró el ex entrenador de Universidad de Chile.

Según el estratega uruguayo las medidas en Colombia se han relajado en todo sentido, menos para el fútbol, algo que le parece criticable.

Alfredo Arias en la banca del Deportivo Cali (Getty Images)

“Las cosas ya volvieron a funcionar a este país y no hay tantos cuidados. Las personas cuando van a comprar en el supermercado reciben las cosas con los guantes y no se la entregan con los pies, pero nosotros no podemos patear ni un balón”, expresó el oriental.

Arias siguió su reclamo asegurando que en Colombia el covid19 está "controlado" y por eso no entiende razón lógica para no entrenar.

“No veo tantas vueltas para volver a la actividad en el resto del país y no encuentro otra profesión que tenga los cuidados que se le van a dar al fútbol, como la de practicar cada tres días los test de Covid-19”, cerró.