Alejandro Garnacho extendió su contrato con Manchester United hasta 2028. Eso sí, no recibirá autorización para ir al Mundial Sub 20.

Manchester United aseguró a su gran figura emergente: Alejandro Garnacho. Durante esta jornada, el elenco de la Premier League anunció que llegó a un acuerdo con el delantero argentino de 20 años y lo renovó por cinco años más, hasta 2028.

“Cuando me uní a este increíble club, soñaba con lograr mi debut, jugar en Old Trafford, marcar mi primer gol y ganar trofeos con esta insignia en mi pecho. Me siento muy orgulloso y emocionado de haber vivido estos momentos ya, junto con mi familia que me ha apoyado en cada paso del camino", dijo el trasandino.

"Todos nos sentimos honrados de tener esta oportunidad de continuar nuestro viaje y ya he comenzado a trabajar para lograr el próximo conjunto de objetivos y ambiciones. El entrenador y su cuerpo técnico me han acompañado para mejorar en todos los sentidos, y con su apoyo me estoy desarrollando cada día", sumó.

Garnacho ha disputado 15 partidos en la temporada 2022-23 de la Premier, con dos goles y dos anotaciones aportados en los 446 minutos que ha jugado. Además, sumó una conquista en la Europa League ante la Real Sociedad y otra en la FA Cup ante el West Ham.

Garnacho no va al Mundial Sub 20

No todas son buenas noticias para Garnacho, pues no recibió autorización del United para ir al Mundial Sub 20. El delatero fue considerado por Javier Mascherano para la selección de Argentina, que clasificó por ser la anfitriona de la cita planetaria, pero no estará en la competencia que inicia el 20 de mayo.

El técnico del United, Erik Ten Hag, lo confirmó. Consultado si permitiría que Garnacho fuera al torneo, el DT neerlardés contestó un día antes que: "No, la verdad es que no lo veo". Al fútbol inglés aún le quedan cinco fechas para concluir y el club quiere contar con el argentino hasta el final.