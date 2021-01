Zinedine Zidane luego de la eliminación del Real Madrid ante el Alcoyano: "Pasará lo que tenga que pasar. Esto no fue una vergüenza"

El fútbol enamora porque muchas veces es un arte de lo impensado. Y que lo diga el Real Madrid que esta tarde ha sido eliminado de la Copa del Rey por el modesto Alcoyano de la tercera división de España.

Una vez finalizado el encuentro y consumada la derrota merengue, el entrenador Zinedine Zidane reconoció que su puesto pende de un hilo y que se prepara para cualquier cosa.

"Cuando se pierde siempre se habla, asumo la responsabilidad y pasará lo que tenga que pasar. Estoy muy tranquilo, los jugadores lo que quieren es ganar el partido, lo intentan y a veces pasan cosas diferentes. Hay que asumirlo", afirmó.

Consultado respecto a si esto es una "vergüenza" para la historia del Real Madrid, el estratega francés se manifestó en desacuerdo.

"Esto es el fútbol, es muy difícil porque jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido pero no ha sido así, pero no es una vergüenza, puede pasar, pasa, son cosas que pasan en una carrera de futolista, asumo la responsabilidad y vamos a seguir trabajando. No vamos a volvernos locos", explicó.

Para el final, Zidane asegura que "lo hemos intentado, creo que los jugadores lo han dejado todo en el campo, hemos tenido ocasiones y cuando no lo metes puede pasar lo que nos ha pasado. Es un momento difícil, estamos fuera de la Copa, había que hacer otra cosa que no hicimos pero los jugadores lo han intentado".