Agüero le advirtió a Lewandowski en su llegada al Barcelona: "No es lo mismo jugar en Alemania que en la Liga española"

Sergio Agüero aprovechó que estaba por la ciudad y visitó la concentración del Barcelona, que este martes derrotó por 6-0 al Inter de Miami en el Lockhart Stadium.

En la oportunidad fue entrevistado por el club, que le consultó por su opinión sobre los nuevos fichajes, específicamente el del delantero polaco, Robert Lewandowski.

“Es un 9 de nivel top, tiene esas cosas que parece que no está y aparece. El Barcelona va a tener gol", comenzó el Kun, quien jugó su último partido como profesional en el Barcelona.

Pero luego advirtió: "No es lo mismo el fútbol alemán que La Liga española, pero él ha hecho unas temporadas increíbles en el Bayern, sobre todo en Champions, y le vendrá muy bien al equipo".

"Pero todo con calma. Me gusta mucho, es alto, y con los jugadores que tiene el Barcelona, si se sincroniza bien, tendrá muchas oportunidades de marcar”, añadió.

También aprobó los otros fichajes del club: “Cuando yo llegué no había tanto recambio y ahora se está armando muy bien la parte del medio para arriba. Creo que el Barsa este año va a aspirar ahora, no es fácil con un equipo nuevo ser campeón de Champions y el año que viene, cuando se afiance el equipo, tiene muchas más posibilidades. Cualquiera tiene respeto por el Barcelona y a mí me gustan los extremos”.

Sobre su estado de salud, indicó: “Después que pasó eso tuve una época más de control. Ahora es cuestión de tiempo y hacer algo de ejercicio. Toca otro control y si llega a estar bien, capaz puedo hacer un poco más de ejercicio”,

Finalmente, contó sobre su nuevo deporte, el golf: "En septiembre me voy a anotar por primera vez a un torneo. Así que creo que voy a llegar bastante mejor preparado. Así que voy a jugar un torneo por puntos. Ahí no puedo grabar nada por que es un torneo armado por mi profesor. Viene mucha gente a jugar. Es en la cancha acá de Donald Trump, terrible cancha, hotel, todo”.