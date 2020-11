Agenda de partidos en vivo hoy jueves 12 de noviembre: Se juega la 3° fecha de Eliminatorias Qatar 2022

La jornada de día jueves estará cargada a los partidos por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, partirá la tarde a las 17:00 hrs de Chile con el partido entre Bolivia y Ecuador en el Estadio Hernando Siles de la Paz, factor clave para el equipo altiplánico ya que juegan en altura a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ventaja para los locales debido a que sus rivales siempre se ven afectados por esta condición.

Bolivia debe ganar o ganar, con dos derrotas a cuestas por Eliminatorias, cayendo fuertemente en su debut con un 5 – 0 ante Brasil y frente a Argentina por 2 – 1; resultados que los tienen en último lugar de la tabla sin ningún punto sumado. Ecuador por su parte, viene de vencer como local a Uruguay con un potente marcador 4 -2, aunque también cayó con Argentina por la cuenta mínima, lo que los deja con 3 puntos en la medianía de la tabla de posiciones.

La tarde noche se verá ambientada a eso de las 21:00 hrs de Chile por el encuentro entre Argentina vs Paraguay, a disputarse en La Bombonera, el equipo de Messi viene con un potente arranque ganando sus dos partidos anteriores, con un complicado 2 – 1 frente a Bolivia en La Paz, victorias que los sitúan en la cúspide de la tabla junto a Brasil con 6 puntos. Las novedades para el equipo trasandino es que Dybala es baja, a cambio de eso está la citación de Di Maria.

Por su parte, Paraguay viene de partir con un empate y un triunfo, tras vencer a Venezuela por la cuenta mínima, resultados que los dejan en la cuarta posición con 4 puntos, los guaraníes irán a por todo con el objetivo fijo de quitarle puntos a Argentina; La nómina que plantean para esta noche es de 30 jugadores, entre ellos están los hermanos Oscar y Ángel Romero, Miguel Almirón entre otros.

Bolivia y Ecuador se enfrentaran con todo para lograr quedarse con los puntos de esta tercera fecha. (Foto: Getty)

FIFA Copa Mundial Qatar 2022

Hora (Chile) Partido Transmisión 17:00 hrs Bolivia vs Ecuador CDF HD - Estadio CDF 21:00 hrs Argentina vs Paraguay Chilevisión - CDF Premium - CDF Básico - CDF HD - Estadio CDF

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:

CHV

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (SD) Y 11.1 (HD)



Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

CDF Básico

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?

Todas las Eliminatorias las puedes vivir totalmente en vivo y por streaming en Clasificatorias en ADN.

Si buscas un link para ver en vivo a Argentina vs Paraguay | Bolivia vs Ecuador por Clasificatorias, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO.

Si vives en Estados Unidos, también podrás seguir totalmente en vivo y online las Eliminatorias con Fanatiz.