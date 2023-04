Christoph Galtier, entrenador del PSG, está siendo protagonista de un escándalo en Francia, por unos presuntos dichos racistas que emitió hace casi dos años en el Niza.

Según informó el periodista Romain Molina de RMC Sports, el ex director de Fútbol del Niza, Julien Fournier, lo acusó mediante un e-mail a INEOS, propietaria del club. Ahora ese mail ve la luz.

En septiembre de 2022 Fournier ya había dicho: “Si explico las verdaderas razones por las que nos peleamos, porque ésa es realmente la palabra, Christophe Galtier no volverá a entrar en un vestuario, ni en Francia ni en Europa (...) Estaba indirectamente relacionado con el fútbol. Son cosas que me tocan profundamente”.

Mientras el mail que se filtró de Fournier este martes comienza así: “Christophe Galtier entró entonces en mi despacho y saludó a su hijo, que le dijo ´puedes comprobar con mi padre lo que te he dicho´ (el hijo de Galtier es agente y también había hablado con Fournier para advertirle de las palabras del progenitor): Una vez que su agente/hijo se marchó, le conté a Galtier la conversación que acababa de tener y le pregunté si era verdad. Me contestó que sí y que tenía que tener en cuenta la realidad de la ciudad, y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”.

“Fue a un restaurante y todo el mundo se le echó encima asegurando que el equipo estaba lleno de negros”. Luego, Galtier le pidió al Director de Fútbol del Niza que “tenía que darse cuenta que el equipo no se correspondía con la ciudad ni con lo que la gente pedía”.

Al final, Fournier detalla una reunión que tuvo con el hijo adoptivo de Galtier, John Valovic-Galtier: “Le pregunté qué pasaba y me explicó que este equipo no era como él, que no podíamos seguir así. Le pedí que me apoyara en lo que decía para entenderlo mejor y me dijo: habéis construido un equipo de escoria. (...).

"Le pedí que fuera más preciso y añadió: Sólo hay negros y la mitad de tu equipo está en la mezquita los viernes por la tarde... Le dije al Sr. John Valovic-Galtier que estaba indignado por sus comentarios y le pedí que abandonara mi despacho inmediatamente”, finalizó.

Según RMC se ha abierto una investigación para esclarecer las palabras de Galtier y de comprobarse el PSG tomará la decisión de destituirlo.