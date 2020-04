A Roberto Carlos no le importa nada y destroza a ex entrenador: "No sabía mucho de fútbol"

La mayor parte de la carrera del ex lateral izquierdo Roberto Carlos la hizo en Real Madrid, donde el brasileño terminó siendo todo un ídolo del club.

Pero antes de jugar en España pasó por Inter de Milán, y no tiene buenos recuerdos de Italia, más precisamente del entrenador inglés Roy Hodgson, a quien criticó de forma abierta.

"Roy Hodgson me destruyó, me hizo jugar en el centro del campo. Así no iba a tener ninguna oportunidad de jugar con la selección y había Copa América en 1997", recordó el zurdo.

Pero eso no fue todo, porque el especialista en tiros libres agregó que "no es que nos llevásemos mal, es que no sabía mucho de fútbol".

Roberto Carlos jugando en Inter - Getty

Hodgson eligió para jugar en la banda a Felice Centofanti, quien luego de retirarse se dedicó a trabajar en televisión haciendo bromas con jugadores.

En tanto, Roberto Carlos pasó a Real Madrid, fue estrella y incluso se tituló campeón del mundo con Brasil en 2002.