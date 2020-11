A Frank Kudelka se le suelta la cadena con el entrenador de Talleres: "Sos un bocón y maleducado, ¿a quién le ganaste?

A Frank Darío Kudelka lo tenemos como un hombre tranquilo y analítico, pero a veces hasta los más calmos tienen su día de furia y al parecer es lo que le pasó al ex entrenador de Universidad de Chile, que luego del empate entre Newells y Talleres de Córdoba, se las agarró con el entrenador rival, Alexander Medina.

Una vez que sonó el pitazo final ambos técnicos se trenzaron en una discusión que pudo pasar a mayores, pero fue el estratega de la Lepra el que comenzó todo al reclamarle a su contendiente que era un "maleducado y bocón".

Kudelka incluso llegó a sugerir que "tuvieran un mano a mano", esto quiere decir un duelo a puños.

TyC Sports reprodujo íntegramente la discusión entre ambos técnicos donde queda claro que Kudelka tuvo siempre una actitud más bélica que su rival.

AM: ¿Yo te falto el respeto?

FK: No camino en tu calle

AM: Andá para tu casa, entonces

FK: A mí no me vengas a prepotear

FK: A quién le ganaste

AM: Me dijeron que eras bobo, pero no tanto.

Luego de ese primer cruce, apareció Mauro Formica, jugador de Newells, que también le reclamó a Medina porque “calentás el partido de entrada”.

Cuando todos pensaban que la cosa quedaba ahí, Kudelka volvió con todo y fue el momento en donde amenaza a Medina.

FK: Bocón y maleducado… Solito, mano a mano

AM: Tenés mi teléfono

FK: Maleducado

AC: Llamame. Vamos a tomar un café o lo que quieras.