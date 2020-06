Frank Kudelka y su paso por la U: "Cometí un error al ir a Chile, yo no estaba bien"

Frank Darío Kudelka llegó a Universidad de Chile en mayo de 2018 como reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos, pero tras 28 partidos el argentino dejó su cargo en marzo de 2019 tras la eliminación en la Copa Libertadores y un magro rendimiento en el Torneo Nacional.

En entrevista con Macabi Noar de Córdoba, el ex entrenador del Chuncho reveló que se arrepiente de su arribo a Universidad de Chile.

“Yo cometí un error al ir a Chile y fundamentalmente haber estado allá, y no tiene que ver con la gente de Chile ni la U, que es un club extraordinario. Yo no estaba como tendría que estar. No me tome mi tiempo de descanso y me fui muy rápido”, sostuvo Kudelka.

Agregó que “a las dos semanas del último partido con Talleres me voy para Chile y empezamos a jugar, no hice la previa que hago siempre como en todos los equipos, el tiempo de pensamiento, de conocer bien todo y no quise esperar”.

Incluso el entrenador reveló junto con las críticas a su desempeño en la banca azul, tampoco quedó contento con la forma en la que jugaba su equipo, más allá de los resultados.

Kudelka tras su renuncia en Universidad de Chile.

“Hicimos como 63% de porcentaje de puntos, pero el equipo nunca jugó como yo quería, le faltó conocimiento de raíces, cultura, forma de ser”, expuso.

Sentenció que “había muchas situaciones con las que yo no me sentía cómodo y no las pude resolver. Nos fue bien en muchos aspectos pero de todo se aprende, y de este error mío también”.