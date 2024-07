Gustavo Álvarez ha preferido el camino de la cautela en el mercado de fichajes en la U de Chile. Quizá una manera extrema de afrontar el panorama que ha tenido la institución en la ventana de traspasos de mitad de temporada. El DT reconoció que pidió refuerzos.

Pero no ha querido siquiera revelar en qué posiciones está enfocada la búsqueda de la gerencia deportiva. Dice que ha sido por respeto. Para no generar confusión en el plantel estelar de Universidad de Chile. A diferencia de Jorge Almirón, quien habló hasta de nombres propios para reforzar Colo Colo.

O del brasileño Tiago Nunes, que lanzó un crudo diagnóstico ante la dificultad de Universidad Católica en el ítem incorporaciones. Por el momento, el Romántico Viajero sólo contabiliza la llegada de Antonio Díaz, carrilero izquierdo que fichó desde O’Higgins de Rancagua.

“No estoy para nada molesto. Discúlpame que te interrumpa, pero para nada. Me parece que para ser claro no hay que ser extenso”, dijo Gustavo Álvarez cuando la periodista Daniela Alegría le hizo notar la molestia que había percibido luego de las primeras respuestas del DT.

Gustavo Álvarez da indicaciones en el duelo que la U de Chile igualó ante el SAU. (Andres Pina/Photosport).

Y comenzó la explicación. “Dedico tantas horas al día en trabajar. Para trabajar se necesita descansar. Entonces lo hago. No tengo mucha vida mediática. De hecho, no dar entrevistas privadas es por una cuestión de tiempo. Pero no por un problema con los medios de comunicación”, expuso Álvarez, quien llegó al Centro Deportivo Azul tras haber conducido a Huachipato al título en 2023.

Gustavo Álvarez argumenta su precaución en el mercado de U de Chile

Gustavo Álvarez entiende que la precaución es lo recomendable para este momento del mercado en la U de Chile. “Hay lugares que son de mucha exposición mediática y social. Entiendo que el cargo que ocupo es uno de esos lugares”, reflexionó el trasandino, quien pasó por el fútbol de Perú antes de su desembarco en el chileno.

“Hay que estar preparado para las críticas, para que se mienta, que se tergiverse. No lo tomo como algo personal. Siento que no atacan a Gustavo Álvarez, atacan al técnico de Universidad de Chile. Si hoy hubiera otra persona acá, sería víctima de lo mismo. No puedo elegir este camino de entrenador sin este matiz de críticas, trascendidos, suposiciones. Eso no lo puedo evitar”, agregó el ex adiestrador de Patronato de Argentina.

Y siguió. “Pero sí puedo evitar cómo transitarlo. Cómo lo transito: dando conferencia una vez a la semana, hablando después de los partidos y aceptando que es un lugar de exposición muy grande“, aseveró Álvarez. Luego de eso, le sacó brillo a su campaña en el Bulla.

Gustavo Álvarez en el Sausalito. (Andres Pina/Photosport).

“Al entrenador se le puede criticar el perfil personal/profesional. Creo que en mi caso no es criticable. Otro es la posición en la tabla. Tampoco. Y otra es cómo juega el equipo. Siempre hay cosas para mejorar y soy bastante autocrítico, creo que tampoco. Cuando las dos o tres cuestiones que se pueden cuestionar a un DT no se puede, se empieza a buscar otras. A inventar o tergiversar”, fue el desahogo del entrenador.

“Ahí es donde no me lo tomo como algo personal. Es parte de mi función, de mi cargo. Cuando acepto sé que habrá críticas, suposiciones e inventos. Pero es parte de la sociedad y la vida misma. Para nada lo tomo como algo personal. Al no tomarlo así, me tiene sin cuidado. No me enoja ni me molesta. Simplemente digo lo justo y necesario para dar menos tela que cortar“, fue el final de la reflexión de Álvarez. Ya es hora de pensar sólo en Cobresal.

¿A qué hora juega Universidad de Chile ante Cobresal en el Campeonato Nacional 2024?

Cobresal recibirá a Universidad de Chile en la 16° fecha del Campeonato Nacional 2024. El partido se jugará en el estadio El Cobre este domingo 21 de julio desde las 15 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2024 en la cima de la tabla de posiciones.

