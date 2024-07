¿Por qué Marcelo Morales no ha renovado contrato con Universidad de Chile?

La ventana del mercado de pases no ha sido una buena temporada para Universidad de Chile, donde la mayor atención ha estado puesto en el caso de Marcelo Morales, quien no firmó para renovar su contrato con los azules.

El jugador termina su vínculo con el club que lo formó a fines de la temporada 2024, por lo que ya está en proceso de poder negociar como jugador libre para el próximo año, algo que no dejaría nada económico para el club.

Por lo mismo, se ha dicho que su ausencia ante Everton por la Copa Chile fue una medida de presión del club para el jugador, más allá de que el técnico Gustavo Álvarez aseguró que todo fue por decisión técnica.

Pero esto es debatido por el periodista Cristián Caamaño, quien asegura que hay puntos claves en la negociación que impiden que se firme un nuevo contrato, lo que ha generado toda una teleserie.

Marcelo Morales no fue convocado ante Everton por la Copa Chile.

La guerra de Marcelo Morales y U de Chile

Fue en Deportes en Agricultura donde el periodista entregó detalles con el caso de Marcelo Morales y los motivos por los que no ha renovado en Universidad de Chile.

“Él quiere firmar desde hace mucho tiempo, pero con una cláusula decente, una cláusula decente para Chile. Ya dos millones de dólares para un lateral izquierdo sin selección es mucho”, precisa.

En ese sentido, deja sobre la mesa que desde Azul Azul quieren bajar la cláusula de cuatro a tres millones, pero que el gran problema es que, con esos montos, no hay relación con el suelo que recibe donde le pagan como que valiera 500 mil.

“En la U no se bajan de los tres millones, llevan tres meses en la misma postura, es un absurdo. La U hoy dice ‘que se vaya o lo congelo‘, y se vaya gratis a final de año, pero si llega a firmar, el 1 de enero vale tres millones de dólares para todos los equipos que lo vengan a buscar. Es un absurdo”, explicó.

Morales dejará la U en los próximos meses

Por lo mismo, revela que la gran clave que ha frenado todo acercamiento con Marcelo Morales y que tiene tensa la interna del club, como lo que ha pasado con el técnico Gustavo Álvarez.

“Yo no discuto su calidad para el nivel del fútbol chileno, pero en este tira y afloja la U comete un error garrafal de imponer una cláusula de salida inviable, no se puede firmar. Piensa que Brayan Cortés tiene una cláusula de salida de un 1.3 millones y hasta hace poco era titular de la selección chilena con 25 partidos en Copa Libertadores. Estamos hablando de un lateral izquierdo que no tiene perfil físico para dar un salto a Europa”, finalizó.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U vuelve a la acción por el Campeonato Nacional y en el marco de la fecha 16, la primera jornada de la segunda rueda, el Chuncho visita a Cobresal este domingo 21 de julio, desde las 15:00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador.

